"غراب" يتفقد أعمال إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم أعمال إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والجاري تنفيذها بمقر ديوان عام المحافظة وذلك لدفع عجلة العمل به والوقوف على أي معوقات تواجه اعمال التنفيذ والعمل علي تذليها في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة وهاني السيد مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام.

أشار المحافظ إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة جاري تصميمها وفقاً لأحدث المقاييس والمعايير العالمية للحفاظ على خصوصية البيانات والاتصالات القائمة بين الجهات الإدارية وأجهزة الدولة من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون الدائم بين كافة الجهات المعنية لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة والمال العام.

كلف المحافظ السكرتير العام بمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالشبكة والمنفذة بمعرفة مديرية إسكان الشرقية وتذليل أي عقبات لسرعة الإنتهاء من الاعمال في أسرع وقت لافتتاحها والمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين بأحـدث الوسائل التكنولوجيـة الحديثـة بالإضافة إلى الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة وترشيد الأعباء الماليـة وتقليص زمـن الاسـتجابة للأحـداث الطارئة وسرعة التعامل مع الحـوادث والكوارث من خلال منظومـة واحـدة تشارك فيها جميع الوزارات والمحافظات والهيئات.