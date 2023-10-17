محافظ دمياط نسب إنجاز مشروعات حياة كريمة

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اجتماعًا، بكفر سعد، لمتابعة آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تجرى بمرحلتها الأولى بالمركز، بعدد 28 قرية بإجمالى 219 تابع ، حيث جاء ذلك بحضور العقيد دكتور سعيد عبد الخالق المشرف على المبادرة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، وممثلى كافة القطاعات، والجهتين المُنفذة والاستشارية.

وتناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ للمشروعات الجارى تنفيذها بالقرى بكافة القطاعات والتى تتضمن قطاعات مرافق ومنشآت خدمية و صحية ومراكز شباب، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والمقرر تنفيذه ضمن خطة المرحلة المقبلة ، كما ناقشت " المحافظ " كافة المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ، وذلك للانتهاء من جميع أعمال مد وتوصيل شبكات المرافق لاستكمال أعمال رصف الطرق، وفى هذا السياق، بحثت " محافظ دمياط " مخطط رصف الطرق الداخلية و الرئيسية بالمركز، واطلعت على الخطط الزمنية الخاصة بجميع الأعمال الخاصة بذلك.

وعلى جانب آخر، شددت الدكتورة منال عوض على سرعة الانتهاء من تركيب عدادات الكهرباء والمياه بالمجمعات الحكومية و الزراعية ونقاط الإسعاف، مؤكدة على على استلام وفرش وتشغيل باقى المجمعات والنقاط خلال الفترة القادمة وتلافى جميع الملاحظات وأيضًا حصر كافة الاحتياجات لتشغيل تلك المنشآت بكامل طاقتها.

وأكدت محافظ دمياط مجددًا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات، لانجاز كافة الأعمال وتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع ، للانتهاء من المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول ، لتحقيق الأهداف المتعلقة بهذا المشروع القومى العملاق، لتطوير الريف المصري، وتوفير كافة الخدمات لاهالى القرى بما يتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ورؤى الجمهورية الجديدة.