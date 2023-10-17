وفد تحالف "تايتان كابيتال" الياباني يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

زار مدينة الإنتاج الإعلامي وفد التحالف الإستثماري الياباني "تايتان كابيتال " برئاسة Kanazawa Yukio، حيث تأتي زيارة الوفد لمدينة الإنتاج الإعلامي علي هامش زيارته إلي مصر لاستطلاع فرص الإستثمار في مصر بوجه عام , وفتح أسواق إستثمارية جديدة خارج اليابان , والتعاون مع الحكومة لتنفيذ مشروعات إستثمارية يابانية في مصر وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وقد استهل الوفد زيارته للمدينة بمشاهدة فيلم دعائي يبرز تاريخ مدينة الإنتاج الإعلامي ومراحل التطور الذي شهدته , حتي أصبحت واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية والإقتصادية في الشرق الأوسط , بما تضمه من أستديوهات مجهزة , بأحدث الوسائل العلمية , ينطلق منها أشهر القنوات العربية والمصرية , إضافة إلي مراكز علمية ومناطق تصوير مفتوحة تتميز بالتنوع في الطرز المعمارية الخاصة بها سواء التاريخية أو المعاصرة والتي تناسب كافة أنواع التصوير وفي هذا الصدد بحث الوفد سبل التعاون المستقبلي مع المدينة وخاصة في مجال تصوير الأفلام السينمائية اليابانية في المدينة وتنظيم الحفلات الفنية العالمية



بعد ذلك قام الوفد بعمل جولة تفقدية بالمدينة , للتعرف عن قرب علي إمكانياتها وفرص التصوير بها حيث زاروا مركز التراث السمعي والبصري والذي يتم من خلاله الحفاظ علي الكنوز المصورة من الأفلام القديمة , وحمايتها من التهالك وحفظها للأجيال القادمة.



ثم توجه الوفد إلي مناطق التصوير المفتوحة حيث شاهدوا أعمال التطوير الجارية لها في الفترة الحالية , إستعداداً لإستقبال تصوير الأعمال الفنية .

وفي نهاية الزيارة أبدي رئيس الوفد وأعضاءه إعجابهم الشديد بما تملكه المدينة من إمكانيات تكنولوجية وفنية علي أعلي مستوي وأستديوهات ومراكز علمية حديثة تضعها في مصاف المدن الإعلامية الكبرى .