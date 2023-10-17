غرفة الصناعات الغذائية تستجيب لدعوة الرئيس السيسي بتأمين احتياجات الشعب الفلسطيني من الأغذية

دعت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي أعضاءها للانضمام إلى الحملة الإنسانية العاجلة لتأمين احتياجات الشعب الفلسطيني من المواد الغذائية، وذلك بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر وبنك الطعام المصري.

وقال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة استجابةً لدعوة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين، قامت بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر وبنك الطعام المصري لجمع التبرعات العينية من الشركات الأعضاء من السلع الغذائية لتوفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

وأضاف الجزايرلي، كما تقوم غرفة الصناعات الغذائية حالياً بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية في سبيل تقديم التيسيرات اللازمة في هذا الصدد.

وأوضح أن الحملة تأتي في ظل الأوقات العصيبة التي يمر بها الأشقاء في دولة فلسطين والتي تتطلب منا جميعا توحيد الجهود الإنسانية ومزيدا من التكاتف وتقديم كافة اشكال الدعم والمساندة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا من صناع الغذاء المصريين على التضامن مع الأشقاء للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية الحادة التي يمرون بها.

وأفاد محمود البسيوني، المدير التنفيذي للغرفة، أن الغرفة ناشدت جميع الأعضاء ممن لديهم الرغبة في تقديم يد العون لأشقائنا في فلسطين بموافاة الغرفة بحجم المساعدات العينية من أغذية و معلبات ومياه وغيرها والتي يمكن تقديمها لتأمين الاحتياجات الاساسية من المواد الغذائية .