"كانت بتشتري أكل"... 24 أكتوبر نظر محاكمة 16 متهما بقتل الطفلة بسنت في بولاق الدكرور| فيديو وصور

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، ترحيل جلسة محاكمة 16 متهما بإنهاء حياة بسنت، في بولاق الدكرور، للنظر في جلسة الأسبوع المقبل المقررة يوم الثلاثاء 24 أكتوبر.

وعقدت الجلسة برئاسة عبدالناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبدالحميد، هشام جابر بشير، وأمانة سر أحمد رفعت، ورأفت عبدالتواب.

فيديو اللحظات الأخيرة قبل مقتلها: https://www.facebook.com/190635435054208/videos/574757407353818

فيديو اثناء اطلاق النار عليها: https://www.facebook.com/190635435054208/videos/730466854737869

وتعود تفاصيل الواقعة عندما لقيت الطفلة بسنت مصرعها بطلق ناري أثناء نزولها إلى الشارع لشراء الأطعمة وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية.

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 13907 جنح بولاق الدكرور لسنة 2022، لمعاقبة 16 متهم: سمير ص م، وأنور م أ، ومحمد خ م أ، وأحمد س ع ح، ومحمد ح م، وأحمد ش خ، وشريف أ م، وعبد الله ب، وسيد ك م، ومحمود ن م، وأحمد ج ه، ومحمود خ أ، ومحمود ع م، وإسماعيل م غ، وعبد الرحمن ج ق، وعبد الرحمن ج ق.

حيث أن المتهمين في 28 يونيو 2022، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف أمام أهالي وقاطني منطقة ناهيا بولاق الدكرور، وذلك بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء طبنجات بغير ترخيص و5 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري، تجاه بعضهم البعض بقصد الترويع وفرض السطوة.

وتابعت التحقيقات بناء على ارتكاب تلك الجريمة، جنايتين أخريين وهما أنهم في ذلك الزمان والمكان، قتلوا بسنت مجدي محمد، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق الروح على إثر سابق الخلاف بينهم، وما أن ظفروا ببعضهم البعض إبان ارتكابهم للجريمة محل الاتهام الأول، حتى أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية صوب بعضهم البعض، وتصادف مرور الطفلة المجني عليها بمسرح الواقعة فأحدثوا إصابتها، وحازوا وأحرزوا مواد في حكم المفرقعات غير المرخصة بها.

وكانت قد حصلت "البوابة نيوز" على فيديو يوثق اللحظات الأخيرة قبل مقتل الطفلة “بسنت” المعروفة باسم "شيماء" وسط أهالي المنطقة، والتي لقيت مصرعها بطلق ناري أثناء تصادف نزولها إلى الشارع لشراء أكل وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية، بين عدد من الأشخاص بشارع محمد حسنين عبد الوهاب، متفرع من محمود السنوطي بحي بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

وقالت أسرة الطفلة "بسنت.ا" ضحية مشاجرة تاجر المخدرات ببولاق الدكرور، إن الطفلة كانت العائل الوحيد لوالديها.

وأكدت خالة الفتاة الضحية في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن والدي الفتاة من “الصم والبكم”، مطالبين بالقصاص من المتهمين وسرعة ضبطهم.

وأوضحت خالة الضحية أن ابنة شقيقتها نزلت الشارع من أجل شراء الطعام، وكانت هناك مشاجرة بين مسجلين خطر بالأسلحة النارية بسبب تجارة المخدرات.

وأمرت نيابة الجيزة التصريح بدفن جثة طفلة تبلغ من العمر ١٢ عاما، لقيت مصرعها خلال مرورها بالشارع في وجود مشاجرة بالأسلحة النارية ببولاق الدكرور.

تفاصيل تلك الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة كانت بتلقي الرائد محمد طبلية رئيس وحدة المباحث إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود جثة فتاة وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "بسنت" المعروفة باسم "شيماء" وسط أهالي المنطقة، طالبة في منتصف العقد الثاني من عمرها مصابة بطلق ناري.

بإجراء التحريات وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بأنه أثناء خروج المجني عليها لشراء بعض الطعام تصادف مرورها بالشارع الذي كان يتشاجر به بعض الأشخاص بالأسلحة النارية وزجاجات المياه الغازية وخلال ذلك لقيت مصرعها بطلق ناري من المشاجرة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط الجناة طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن جثة الطالبة عقب بيان الصفة التشريحية وإعداد تقرير طبي واف عن كيفية وأسباب الوفاة وأمرت النيابة بتسليم جثمان الفتاة لذويها، كما تحفظت النيابة العامة بجنوب الجيزة على الفيديوهات التي ترصد لحظة مقتل الطفلة وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار آخرين متورطين في ارتكاب الجريمة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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