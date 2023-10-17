رئيس جامعة بني سويف يفتتح الورشة المالية التوعوية للجهات الإدارية على مستوى المحافظة

افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الورشة المالية التوعوية للجهات الإدارية بمحافظة بني سويف والتي نظمتها المديرية المالية ببني سويف، بحضور حسن سيد البرواي وكيل المديرية المالية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الورشة استهدفت في الحضور مندوبي وزارة المالية بالجهات الإدارية ومدير الشئون المالية ومدير شئون العاملين ومدير المخازن ومراجع الحسابات ومدخل بيانات الإدارة المالية الحكومية، وذلك GFMIS بكافة الجهات الإدارية بمحافظة بني سويف، وذلك للتطبيق الأمثل للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للصرف في ظل الحكومة المالية والأنظمة المميكنة الحديثة التي تسعي الدولة لتطبيقها لتحقيق الشمول المالي.