بالفيديو.. الزراعة: منع الممارسات الاحتكارية وسعر طبق البيض سيصل لـ125 جنيهًا

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الوزارة مبادرة الحكومة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لخفض الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطن، وكل من يخالف هذه المبادرة تتخذ مع الإجراءات الرادعة والصارمة على الفور.

وأضاف "سليمان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن سعر الفرخة الحية بالمزرعة 65 جنيه للكيلو بحد أقصى للمستهلك بـ73 جنيه للكيلو بحد أقصى، وسعر طبق البيض بالمزرعة بـ115 جنيه كحد أقصى ليصل للمستهلك بـ125 جنيه كحد أقصى، وسعر الفرخة المجمدة بالمجزر 100 جنيه للكيلو.

وتابع: "تم خفض الأسعار 15% منذ 15 أكتوبر من ضمنها البيض والفراخ الحية والدواجن المجمدة، وتم تشكيل لجان رقابية من وزارة الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك".

وأردف رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة: "بالتوازي، نستوثق ونتأكد من تطبيق الأسعار المتفق عليها لدى المزارع والتجار وجميع الجهات المعنية، والدولة بذلت جهدا كبيرا من أجل توفير العملة للإفراجات اللازمة عن الذرة والصويا والأعلاف بما تمثله من 70% من جملة تشغيل وتكاليف أي مشروع لإنتاج الثروة الداجنة".