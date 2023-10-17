بريطانيا: روسيا تجند متطوعين للقتال فى أوكرانيا لتجنب التعبئة

كشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن أن "روسيا تستخدم الشركات العسكرية الخاصة لتجنيد المرتزقة، مما يسمح لنظام موسكو بتجنب المزيد من قرارات التعبئة التى لا تحظى بشعبية".

وذكرت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا عبر موقع "إكس" - أن "شركة ريدوت أو (PMC Redut) تقوم بتجنيد المرتزقة تحت ستار (المتطوعين)، بما في ذلك موظفو جماعة فاجنر السابقون".

وأشارت إلى أنه "من المحتمل أن تشرف مديرية المخابرات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية على أنشطة المجموعة وتمولها، بما في ذلك تجنيدها".

وبيَّنت الوزارة - في التحديث - أن "شركة ريدوت شاركت منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في العمليات القتالية في أقاليم دونيتسك وخاركيف وكييف ولوهانسك. ومن المحتمل جدًا أن تضم المجموعة أكثر من 7 آلاف فرد".

وخلصت المخابرات البريطانية إلى أنه "من المحتمل واقعيًا أن تكون ممارسة وزارة الدفاع الروسية للتجنيد من خلال وحدات (المتطوعين) قد ساهمت في تجنب روسيا المزيد من عمليات التعبئة التي لا تحظى بشعبية".