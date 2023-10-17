منصة «QNB bebasata» توقع شراكة استراتيجية مع فيزا لتعزيز عمليات الدفع الإلكتروني

وقعت منصة QNB bebasata الرقمية التابعة لبنك QNB الأهلي اتفاقية تعاون مع شركة فيزا، الشركة الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المدفوعات، بهدف تعزيز المدفوعات الرقمية، وإصدار البطاقات المصرفية لعملاء المنصة الرقمية حيث تستهدف المنصة تحقيق الانتشار والتوسع في السوق المصرية وتقديم كافة البرامج والخدمات البنكية لجميع العملاء باختلاف شرائحهم مع التركيز على فئة الشباب والمرأة لدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي وفق توجهات وأهداف البنك المركزي المصري.

وقع اتفاقية التعاون محمد بدير الرئيس التنفيذي ل QNB الأهلي، وملاك البابا مدير عام شركة فيزا بمصر، وبحضور كل من طارق فايد مساعد الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بـQNB الأهلي، وداليا سويلم رئيس- bebasata QNB ، وعدد من كبار المسؤولين عن الجانبين.

وفي هذا الصدد، أكد محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي “أن توقيع الاتفاقية مع شركة فيزا يستهدف تعزيز المدفوعات الإلكترونية وتقديم حزمة من المنتجات المصرفية المبتكرة لتحقيق استراتيجية البنك المركزي في ملف الشمول المالي والتحول الرقمي، فضلا عن إصدار البطاقات المختلفة لعملاء منصة QNB bebasata الرقمية والتي تعد المنصة الأولي و الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية المتكاملة عبر التطبيق الإلكتروني ببساطة وبكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى تعامل بشري مع الموظفين، موضحا أن المنصة الرقمية نجحت في وقت قياسي منذ إطلاقها في مارس الماضي في استقطاب عدد كبير من العملاء وتقديم باقة من المنتجات المصرفية (بطاقات ــ حسابات ــ شهادات ــ قروض) بشكل إلكتروني”.

كما أضافت ملاك البابا مدير عام شركة فيزا بمصر، “أن هذه الاتفاقية هي امتداد لشراكة مثمرة على مدار 15 عام بين Visa و QNB تم خلالها طرح عدد من المنتجات المبتكرة للسوق المصري، وأن التعاون مع "ببساطة" يتماشى مع أهداف Visa لتعزيز الوصول للخدمات المالية عن طريق الابتكار لخلق منتجات رقمية تعمل على الارتقاء بتجربة العميل”.

وأكدت داليا سويلم- رئيس QNB bebasata ، “أن المنصة الرقمية هي التطبيق الأول في السوق الذي يمكّن العميل من تلبية كافة احتياجاته المصرفية عبر عقد شراكات مؤثرة وناجحة مع أبرز المؤسسات الرائدة في مجالات الدفع الإلكتروني، حيث تستند المنصة على بنية تكنولوجية قوية تؤهلها بتدشين العديد من الخدمات والمنتجات المبتكرة والتي تأتي ترسيخ للدور الذي يقوم به البنك في السوق المصرية، لافتا إلى أن البنك يقوم بدور رائد ويخطوا خطوات غير مسبوقة في تعزيز جهود الشمول المالي والتحول الرقمي وإتاحة جميع الخدمات المصرفية لكافة العملاء وفق طبيعة ونوعية كل عميل”.

داليا سويلم- رئيس منصة QNB bebasata