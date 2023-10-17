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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مواعيد مباريات اليوم.. إنجلترا تصطدم بإيطاليا في تصفيات يورو 2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد المباريات التي تقام اليوم الثلاثاء 17-10-2023 في مختلف المسابقات، يأتي على رأسها مواجهات تصفيات أمم أوروبا 2024، وتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024

فنلندا × كازاخستان- الساعة 7 مساء

صربيا× الجبل الأسود- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ليتوانيا× المجر- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9

 

أيرلندا الشمالية× سلوفينيا- الساعة 9:45 مساء

سان مارينو × الجبل الدنمارك- الساعة 9:45 مساء

إنجلترا× إيطاليا- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

 

مالطة× أوكرانيا- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

 

مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا

المغرب × ليبيريا- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

 

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

فنزويلا × تشيلي- الساعة 12 منتصف الليل

 

بارجواي × بوليفيا- الساعة 1:30 فجر الأربعاء

 

الإكوادور × كولومبيا- الساعة 2:30 فجر الأربعاء

 

أوروجواي× البرازيل- الساعة 3 فجر الأربعاء

 

بيرو× الأرجنتين- الساعة 5 فجر الأربعاء

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البوابة سبورت مواعيد المباريات تصفيات أمم أوروبا تصفيات امريكا الجنوبية
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