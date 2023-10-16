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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

السفير الفلسطيني بالقاهرة: انهيار كامل للقطاع الصحي في قطاع غزة

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني بالقاهرة
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كشف دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال "اللوح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، مساء اليوم الإثنين، إن القطاع الصحي في غزة انهار، وغير قادر على تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين، ويتم معالجتهم بالدور وعلى التوالي، وبحسب طبيعة كل حالة. 

وأضاف أن الوضع في غزة بدون كهرباء أو مياه للشرب أو وقود وغذاء ومواد طبية، كما أن إسرائيل ترفض النداءات لفتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات المقدمة من مصر ودول شقيقة أخرى.

وأشار إلى أن الاحتلال رفضت دعوات فتح معبر رفح، ورد عليها بقصف المعبر من الداخل والخارج، وكل صاروخ يسقط يحدث فوهة كبيرة تؤدي إلى تدمير بنية المعبر الأمر الذي يُصعب مهمة تشغيله بشكل طبيعي.

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