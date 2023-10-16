التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه طعنا على يد عامل بمقهى بالزيتون

صرحت جهات التحقيق بالزيتون اليوم ، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه طعناً علي يد عامل قهوجي بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما بدائرة القسم وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كشفت التحقيقات نيابة الزيتون، اليوم تفاصيل مقتل شاب علي يد عامل بمقهى ان سبب الواقعة يرجع الي قيام المتهم بالتعدي علي الضحية بسلاح ابيض مطواة بسبب الغيرة.

وأمام النيابة العامة ادلي المتهم ، إن خلافات بينهما أدت إلى تشاجرهما، وخلال المشاجرة اعتدى على المجني عليه بمطواة، مما أسفر عن مصرعه ، داخل مسكنهما بمنطقة الزيتون وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعات التجديد له في الموعد المحدد ،

كانت بداية الواقعة عندما أقدم عامل بمقهى على قتل صديقه بسبب خلافات العمل بدائرة قسم شرطة الزيتون، وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على المتهم.

تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من شرطة النجدة مفاده سقوط قتيل باحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة عامل مصاب بطعنة سكين فى صدره، وبعمل التحريات تبين ان وراء أرتكاب الواقعة زميله فى العمل بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن المتهم توجه لمحل اقامة القتيل ونشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها بأستلال سكين وطعنه فى صدره وارداه قتيلا ثم لاذا بالفرار، وبأعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على الجانى وأرشد عن السلاح المستخدم فى الجريمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.