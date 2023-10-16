الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية إدخال مواد الإغاثة لقطاع غزة وتوفير المياه والكهرباء

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم /الاثنين/ ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وخلق ممرات آمنة لإدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء لقطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، جرى خلاله بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

كما أكد أبو مازن على منع محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لأن ذلك يعتبر بمثابة نكبة ثانية كما حدث في عام 1948، مطالبًا رئيس الوزراء البريطاني بالعمل من أجل عدم حدوث ذلك.

وأعرب عن رفض قتل المدنيين من الجانبين، وأهمية إطلاق سراح المدنيين والأسرى المعتقلين من الجانبين، مُجددًا التأكيد على التمسك بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، ونبذ العنف واتباع الطرق السياسية والقانونية لتحقيق أهدافنا الوطنية.

وأضاف عباس أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بدولة فلسطين.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، عن تعازيه بالضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، وعبر عن التزام بلاده بحل الدولتين، والاستعداد لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، والعمل مع الأطراف كافة من أجل وقف ما يجري من أحداث.