نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التمريض

شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفل استقبال الطلاب الجدد للدفعة الواحدة والثلاثين بكلية التمريض للعام الجامعي 2023/2024، تحت إشراف وتنظيم رعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نادية محمد طه عميد الكلية، الدكتورة ماجده عطيه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة أماني حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وخلال كلمته قدم الدكتور عاطف حسين خالص الشكر لإدارة الكلية ورعاية الشباب واتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر على جهودهم المتميزة فى تنظيم الحفل.

كما حث نائب رئيس الجامعة أبنائه الطلاب علي الاهتمام بالدراسة واستغلال أوقاتهم بالمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية والانضمام لاتحاد الطلاب، مشيرا إلى حجم المجهود المبذول من إدارة الكلية من أعمال تطوير للمبني والمعامل والسكاشن.

ومن جانبها رحبت د.ناديه طه عميد الكلية بالدكتور عاطف حسين فى رحاب كلية التمريض، مقدمة الشكر له على مشاركة أبنائه الطلاب حفل الاستقبال الخاص بهم بمناسبة العام الدراسى الجديد.

وفي ختام الحفل قام نائب رئيس الجامعة بتكريم عدد من الطلاب الحاصلين علي مراكز متميزة خلال العام الدراسي الماضي 2023/2022 ومنها:حصول الطالبة آية أشرف بالفرقة الرابعة علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في لعبة الكاراتيه، وحصول عشيرة جوالة تمريض علي عدة مراكز خلال المشاركة الفعالة في درع الجوالة المقام في كلية الطب البيطري.