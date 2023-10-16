سؤال برلمانى عن تعيين المعلمين.. ووزير المالية يرد

تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال موجه الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بشأن تعيين 30 ألف معلم وبدأت بالفعل أعمال الاختبارات التى تتم فى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة منذ العام الماضى وحتى الآن لم يتم تعيين الـ 30 الف معلم لسد العجز فى اعداد المعلمين الذى تخطى 324 ألف رغم إعلان الجهاز المركزى للتنظيم والادارة عن نجاح حوالى 28 ألف معلم من المتقدمين للدفعة الأولى.

وأضاف في سؤاله: تم رفض نصف هذا العدد بسبب كشف الكلية الحربية بسبب الوزن الزائد والحمل للسيدات وهو أمر غير منطقى ولو تم تطبيقه سيتم استبعاد نصف موظفى الحكومة وهو بلا مبرر منطقى لعمل المعلمين.

وتابع: بل وصل الأمر أن بعض الناجحين الذين أتموا كل هذه الخطوات سواء المنطقية أو غير المنطقية ، يقوم هؤلاء بالاستفسار عن موقفهم فتظهر لهم رسالة بأنه لا يوجد بيان بهذا الرقم القومى ؟ ( مرفق ) وهو مايثير حفيظة المعلمين بشكل غير مسبوق ويعطل أعمال التعيين لسد العجز الواضح فى أعداد المعلمين .

وتساءل النائب أيضا عن مصير من تخطت أعمارهم 35 سنة ومتبقى لهم 25 سنة حتى سن المعاش60 عاما بشأن المسابقات الجارى تنفيذها .

وطالب منصور بتطبيق الاولوية فى المسابقات للمجتازين الاختبارات ( 36 الف معلم ) لأنهم صرفوا آلاف الجنيهات لاجتياز الاختبارات ، وأشار منصور الى وعود وزير المالية ووزير التربية والتعليم الفنى السابق بإعطاءهم أولوية.

ورد الدكتور وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بالرد على سؤال النائب ، حيث أشار الوزير إلى أنه يدرس الأمر لحله مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ( جلسة مجلس النواب بتاريخ 14 يونيو 2021 ) واكد على ذلك فى جلسة 9 مايو 2022.

وكذلك عند حضور الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق و ردا على سؤال النائب خلال الجلسة العامة فى جلسة 28 ديسمبر 2021 ، افاد انه سيكون لهم اولوية فى التعيين.

وتوجد تخصصات لم تدرج فى الإعلان تربية عام – اداب – دراسات اسلامية ، وتساءل عن خطة ادراجهم؟

وطالب النائب بموافاته بخطة الوزارة الزمنية لاستكمال تعيين الـ 150 ألف الذين تم الموافقة عليهم للتعيين خلال 5 سنوات حيث مر عامان ولم يتم تعيين الدفعة الأولى حتى تاريخه .