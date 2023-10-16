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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة والسكان
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استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، صباح اليوم، في مدينة بئر العبد خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، في حضور طارق شوكه ،وكيل وزارة الصحة بالمحافظة،سالم العكش ورمضان سرحان وسليمان الزملوط،اعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.
وأكد المحافظ،  أن زيارة وزير الصحة تشمل تفقد عدد من مستشفيات المحافظة وتفقد وحدات الإسعاف، وذلك للاطمئنان علي جاهزية المستشفيات لاستقبال الجرحي الفلسطينيين وتلبية أي طلبات خاصة بالقطاع الصحي والطبي في شمال سيناء.
وأشار المحافظ الي رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الطبية وتوفير ادوية الطوارئ واكياس الدم ودعم المستشفيات بالكوادر الطبية لاستقبال الجرحي الفلسطينيين.

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وزير الصحة شمال سيناء مستشفيات الإسعاف الطوارئ
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