صدمتهما سيارة ربع نقل.. الاستعلام عن صحة فتاتين أصيبتا في حادث سير بالصف

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لفتاتين أثر إصابتهما في حادث مروري بالصف، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وسرعة ضبط السائق المتسبب في الحادث.

وتبين من خلال التحريات أنه أثناء عبور فتاتين الطريق، صدمتهم سيارة ربع نقل كانت مسرعة، وتكثف رجال المباحث جهودها لضبط السائق المتسبب في الحادث والسيارة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا من طوارئ الصحة حول اصطدام سيارة بأشخاص بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقل عناصر الشرطة وشرطة المرور إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة فتاتين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق