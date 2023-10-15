وزير الشباب يشهد تدشين الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تدشين الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الاعاقة في الإنتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار شارك.. الكلمة كلمتك، في إطار الحملة القومية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، وذلك مساء اليوم، بالمركز الاوليمبي بالمعادي.

حضر حفل التدشين الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، المستشار علاء قنديل والمستشار وائل الشيمي أعضاء اللجنة الوطنية والجهاز التنفيذي للانتخابات، النائبة مايسه عطوه عضو مجلس النواب، والنائبة هند حازم عضو مجلس النواب، المستشار عمرو جاب الله المستشار القانونى للمجلس القومى شئون الإعاقة، ومن جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب.



وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "إن الدولة المصرية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتماماً كبيراً بأبناء الوطن من ذوي الهمم وتحرص على تمكينهم ودمجهم في مختلف الأنشطة والمشروعات والفعاليات، مما يساعدهم على الاندماج في الحياة المجتمعية واستثمار طاقتهم وقدراتهم الإبداعية".



أشار "صبحي" إلي أهمية مباشرة الحقوق السياسية للجميع والتوعية بها، وعلي رأسهم توعية الأشخاص ذوى الإعاقة وتدريبهم على كيفية المشاركة في العملية الإنتخابية وإجراءاتها، وهو حق أصيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا تقل مشاركتهم السياسية أهمية عن مشاركة باقي أفراد المجتمع، وحثهم على المشاركة بإيجابية في كافة الاستحقاقات الإنتخابية.

ومن جانبها، نوهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة أن وزارة الشباب والرياضة تلعب دوراً كبيراً مع المجلس في استهداف عدد كبير من النشء والشباب ذوي الهمم، حيث نظمت خلال الفترات السابقة الندوات التثقيفية والتعريفية المختلفة التي دشنتها الوزارة للإرتقاء بالنشء والشباب المصري من قادرون باختلاف، والتي أتت ثمارها بشكل ملحوظ.

ومن جهته، قال المستشار علاء قنديل، عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن الدولة المصرية والهيئة الوطنية بالانتخابات تسعى بكل الطرق لمساعدة المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم، للوصول للأشخاص ذوي الهمم وأهلهم، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تحرص علي تسهيل المهام لدي ذوي الهمم للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابي القادم بشكل سهل دون أي صعوبات أو عقبات.

ومن جانبه، أكد المستشار وائل الشيمي، عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفَّرت كل السبل لجميع ذوي الهمم لتسهيل الانتخابات عليهم، ومنهم فاقدو البصر بتوفير ورق برايل للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، وتوفير لجان خاصة لهم.