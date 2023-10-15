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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البحرية المغربية تنقذ 59 شخصًا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة

القوات البحرية الملكية
القوات البحرية الملكية المغربية
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أعلن مصدر عسكرى مغربي أن وحدة تابعة للقوات البحرية الملكية المغربية أنقذت اليوم الأحد 59 شخصا خلال محاولتهم الهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية.

وقال المصدر -في بيان اليوم - إن العملية تمت شرق ميناء طانطان وعلى بعد حوالي 20 كيلو مترا من الساحل، مشيرا إلى محاولي الهجرة غير الشرعية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء وكانوا على متن قارب مطاطي، ومن ضمنهم 8 سيدات و4 قاصرين.

وأوضح المصدر أنه تم تقديم الإسعافات الضرورية للأشخاص الذين تم إنقاذهم قبل تسليمهم إلى السلطات الأمنية المغربية المختصة من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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المغرب الهجرة غير الشرعية
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