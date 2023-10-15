المدير الإقليمي لـ"الصحة العالمية": الوضع في غزة كارثي.. وغرف العناية المركزة ممتلئة

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري، إننا حتى الآن لا نرى انفراجة في موافقة سلطات الاحتلال لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، على الرغم من جاهزية كل المساعدات والطواقم الطبية في الجانب المصري من معبر رفح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في غزة كارثي، والأولوية الآن توفير أدوية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، ورعاية الأمومة، هناك نحو 25 ألف سيدة حامل في غزة، بمعدل 450 ولادة يوميا، كلهن بحاجة للعناية والمواليد كذلك.

ولفت أن إسعافات إصابات القصف من الحروق والكسور تعاني نقصا رهيبا، وقد تمكنا في المنظمة من توفير 4 ملايين دولار مساعدات، وهناك كميات أخرى ستصل من المركز اللوجستي في الإمارات، وللأسف لم يخبرنا أحد عن وقت محدد لفتح المعبر، والجانب الإسرائيلي يتبع مكتب أوروبا في الصحة العالمية، ونتواصل معهم لكن لا نحصل سوى على تأجيل وراء تأجيل.