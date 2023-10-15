حزب المؤتمر: الأحلام تحولت إلى حقيقة في عهد الرئيس السيسي

قال اللواء أحمد زغلول، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مصر ربطت سيناء بالدلتا بصورة أكبر خلال السنوات الأخيرة، من خلال حفر عدة أنفاق جديدة، وهذا دليل على أن سيناء تقع في قلب الدولة المصرية.

وأضاف "زغلول" خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، أن مجاهدي سيناء الذين ساعدوا القوات المسلحة خلال حرب الاستنزاف وحرب السادس من أكتوبر كانوا يحصلون على مكافأة شهرية تقدر بـ17 جنيهًا، وعندما عُرض هذا الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع هذا المبلع لـ2200 جنيه، وهذا دليل على أن سيناء في قلبه، لأنها ارتوت بدماء الشعب المصري.

وأوضح أن مصر ضحت بالغالي والنفيس من أجل إعادة سيناء، ليس هذا فقط بل شيدت الكثير من المشروعات سواء في الرخام أو في صناعة الأسمنت وخلافه، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات في السابق كانت عبارة عن أحلام، ولكنها تحولت لحقيقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.