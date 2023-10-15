حملات ميدانية لمتابعة مبادرة خفض الأسعار في محافظة دميـاط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على ضرورة المتابعة المستمرة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بالمبادرة التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية "السكر، الزيت، العدس، الفول، الجبن، الألبان، المكرونة والأرز" بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥%، هذا إلى جانب خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض بنسبة ١٥% وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.

حيث قام اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد بعمل حملة تضمنت ممثلين عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، تفقدوا خلالها الأسواق وعدد من المحال التجارية بمدينة دمياط، حيث تم التأكيد على الالتزام بالمبادرة بتخفيض الأسعار والإعلان عنها أمام المواطنين، كما تم التأكد من توافر السلع وصلاحيتها وجودتها للحفاظ على صحةالمواطنين.

فيما وتستمر تلك الجهود لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لأى صور لاحتكار السلع الغذائية والأساسية أو المغالاة فى أسعارها، علاوة على التأكد من تطابقها للمواصفات والاشتراطات الصحية.