الإسكندرية علي موعد مع نوة رياح الصلبية خلال 5 أيام

شهت مدينة الإسكندرية اليوم تغيرات في حالة الطقس، حيث تساقط الأمطار ما بين المتوسط والشديد في ساعات الصباح الأولى، على الكثير من أحياء الإسكندرية وعلى فترات متبعادة، حيث تنتظر مدينة الإسكندرية خلال الأيام القادمة أولى نواتها وفقاً لجدول النوات الذي أعلنه هيئة ميناء الإسكندرية، وهي نوة الرياح الصلبية.

وتعتبر نوة الرياح الصلبية هي من أشهر نوات شهر أكتوبر وتهب في أخر أيام الشهر، حيث شهدت مدينة الإسكندرية من قبل غرق في شوارعها بسبب نوة الرياح الصلبية والتي تأتي أحيانا بأمطار شديدة وغزيرة، وفي سنوات أخرى جاءت بأمطار خفيفة.

ونشر جدول نوات هيئة ميناء الإسكندرية معلومات مفصلة عن نوة الرياح الصليبة، حيث أعلن الموقع الرسمي لقطاع النقل البحري، فإن نوة رياح الصلبية تبدأ كا عام في يوم 20 أكتوبر الجاري، وتستمر لمدة 3 أيام، وهي رياح غربية ممطرة في الغالب.

وشهدت من قبل مدينة الإسكندرية مع نوة رياح الصلبية تاريخ طويل من الأحداث، ففي عام 2015 تسببت نوة رياح الصبية في غرق شوارع الإسكندرية، بعد هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة استمرت لمدة ثلاث أيام دون توقف، حيث نشر موقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، رصد هطول أمطار غزيرة، مع انخفاض في درجات الحرارة بشكل نسبي، على مدينة الإسكندرية، في حالة من الاستعدادات لاستقبال أولى نوات الإسكندرية لهذا العام.