برلمانية تطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

ثمنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، الموقف المصري الرافض لدخول الرعايا الأجانب والأمريكيين إلي معبر رفح، قبل فتح ممر إنساني لدخول القوافل الإنسانية والغذائية إلي الأشقاء في فلسطين.

واستنكرت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، عبر تهجير الفلسطينيين إلى أماكن أخرى، مضيفة: "نرفض ذلك تمامًا، ولن ينجح العدو المتغطرس في مؤامرته الشيطانية الخبيثة".

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الشعب الفلسطيني الشقيق يتعرض لاعتداءات إجرامية ومذابح دموية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبةً المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء.

وتساءلت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "أين البرلمان الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مما يحدث في الأراضي الفلسطينية؟.. أين المجتمع الدولي من قتل الأطفال الفلسطينيين على يد قوات العدو"؟!