ممثل "الأغذية العالمي" في فلسطين يصف الوضع في غزة بالكارثي

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 02:15 م

وصف ممثل برنامج الأغذية العالمي مديره القُطري في فلسطين سامر عبد الجابر، الوضع في قطاع غزة بـ "الكارثي"، حيث ينفد الطعام وتتوقف المخابز عن العمل في ظل انقطاع الكهرباء والمياه النظيفة وشح إمدادات الوقود.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسؤول الأممي، إنه لا يريد أن يتصور ما قد يحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على تأمين ممرات إنسانية إلى القطاع، مشددا على أن 2.4 مليون شخص مهددون بألا تكون لديهم أبسط حقوق الإنسان من ناحية الغذاء والماء والدواء والصحة.

وطالب عبد الجابر بضرورة التجاوب مع جميع المبادرات الموضوعة على الطاولة بفتح ممر ومعبر إنساني، فالمهم هو إيجاد المعبر الإنساني الذي يلبي الاحتياجات لإدخال مساعدات عاجلة وآمنة إلى قطاع غزة.