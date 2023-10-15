رسميا.. فوز أسامة عبدالحي بمقعد نقيب الأطباء بأكثر من 8 آلاف صوتا

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء، برئاسة الدكتور مصطفى عشوب، عن الفائز بمقعد النقيب العام للأطباء، بعد عقد انتخابات التجديد النصفي في الجمعة الماضي، على مقعد النقيب ونصف الأعضاء على مستوى النقابة العانة والنقابات الفرعية، حيث حصل الدكتور أسامة عبدالحي، رئيس قائمة المستقبل، بعدد أصوات 8992 صوت، من إجمالى 22 ألف طبيب شاركوا بالانتخابات.

من جانبه، توجه الدكتور أسامة عبد الحي، الفائز بمقعد نقيب الأطباء، في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، المنعقدة الجمعة، بالشكر لجموع الأطباء المشاركين في الانتخابات التجديد النصفي، معربا عن سعادته بزيادة الإقبال على انتخابات نقابة الأطباء أمس مقارنة بالمرات السابقة.

وأضاف الدكتور أسامة عبدالحي، أنه يعد الأطباء ببذل أقصى جهدنا لتحسين أحوالهم والتعاون مع كل الجهات لتحقيق هذا الهدف، مطالبا الجمعية العمومية أن تكون دائما ظهيرا للنقابة العامة وأعضاء المجلس لتحقيق المبتغى.