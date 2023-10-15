الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال يشن غارات على الأحياء السكنية في غزة

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف "عبد العاطي"، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال يشن مزيدًا من الغارات على المدنيين والأحياء السكنية في قطاع غزة.

وطالب رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، بفتح ممرات آمنة لتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع.

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، إذ استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم التاسع تواليًا، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارًا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.