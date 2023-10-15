القبض على سائق ميكروباص طمس لوحات سيارته بمصر الجديدة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول منشور مدعوم بصورة على موقع "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة "ميكروباص" بطمس لوحاتها المعدنية بمصر الجديدة.



تعود الواقعة فى أطار تداول منشور مدعوم بصورة على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة "ميكروباص" بطمس اللوحات المعدنية أثناء سيره بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها "تابعه لمكتب نقل عمال" منتهية التراخيص بتاريخ 14/ 6/2023، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المشار إليها وقائدها "سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



