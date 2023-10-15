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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الصحة" الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم الاحتلال إلى 2329 شهيدا و9714 جريحا

غزة
غزة
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة منذ بدء الصراع في السابع من أكتوبر الجاري، إلى 2329 شهيدا و9714 جريحا، منذ السبت الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة في القطاع، أن من بين القتلى ما لا يقل عن 700 طفل و400 امرأة، ومن بين الجرحى أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية شنت، ليلة الأحد، سلسلة غارات جوية على القطاع، مستهدفة في إحداها مخيم جباليا للاجئين، الأمر الذي أدى إلى مقتل نحو 20 شخصا، بينهم أطفال.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منازل المدنيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ أمس السبت، الأمر الذي نجم عنه مقتل وإصابة العشرات.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 300 فلسطيني وإصابة 800 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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الصحة الفلسطينية غزة
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