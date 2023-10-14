قصور الثقافة تحتفي باليوم العالمي للفتاة

أقيم اليوم عدد من الفعاليات بروضة السيدة زينب نفذها فنانو قصر 25 يناير تضمنت حوارا مفتوحا عن السلوك الإيجابي وسماته وأهميته للفرد والمجتمع، كما تناولت التحديات التي تواجهها الفتيات وسبل دعمهن في الحصول على حقوقهن في المجتمع.

وشهدت الفعاليات ورشة حكي قصة بعنوان "الصدق" لتقويم سلوكيات الأطفال بالمحاكاة قدمتها ريهام نبيل، كما نفذت ورش أشغال يدوية لعمل مجسمات للزهور والشمس من ورق الكانسون، تحت إشراف ناريمان نبيل ومريم حسن، بينما نفذت رغدة كمال ورشة حلي لعمل انسيالات من الخرز الملون، بالإضافة لورشة رسم على الوجوه للمدربه فاطمه شعبان، وأخرى لعمل أقنعة من الفوم الملون للمدربة وفاء أبو الفضل.