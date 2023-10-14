وزيرا المالية بالسودان والمغرب يبحثان التعاون المشترك بين البلدين

بحث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان مع الوزير المنتدب المسئول عن الميزانية المغربية لدى وزارة المالية والاقتصاد المغربي، فوزي لقجع، التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعدين والزراعة والتدريب.

وقالت وزارة المالية بالسودان في بيان اليوم السبت إن اللقاء جاء على هامش الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش.

ودعا وزير المالية بالسودان إلى التعاون في القطاع الزراعي بين البلدين وكذلك التعاون في جانب المالية العامة، لافتا إلى ضرورة التعاون أيضا في المجال الكروي بين البلدين.

من جانبه، قال وزير المالية المغربي، إن السودان يمتلك إمكانيات هائلة في القطاع الزراعي وهو وحده بإمكانه كفاية الوطن العربي، فقط يحتاج السودان للتركيز في تطبيق الحزم التقنية الزراعية بطريقة علمية والتركيز على جودة البذور، مطالبا وزير المالية السوداني بأن يقوم وزير الزراعة في السودان، وبالتنسيق مع سفير السودان بالمغرب، بعمل فريق عمل لنقل خبرات المغرب الزراعية إلى المشاريع الزراعية في السودان.

وأشار الوزير المغربي إلى ضرورة توقيع إتفاق ثنائي للعلاقات التجارية ورفع الحواجز الجمركية، داعيا السفيرة السودانية في المغرب إلى القيام بتنسيق زيارة لوزيري التجارة والزراعة، داعيا الوزير بإرسال لائحة التخصصات المطلوبة لتلقي التدريب ونقل الخبرات المغربية.

كما ناقش اللقاء العمل في قطاع التعدين والشراكات الممكنة بين البلدين للإستثمار في السودان، لا سيما وأن تجربة شركة مناجم المغربية للتعدين في السودان؛ تعد من النماذج الناجحة والمحفزة لبقية الشركات في المملكة المغربية.

كما قدم وزير المالية بالسودان التعزية في ضحايا الزلزال، الذي ضرب المغرب مؤخرًا وسبب خسائر في الأرواح والممتلكات.