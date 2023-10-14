أمن الجيزة يضبط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بالهرم

تمكن صباط مباحث قسم شرطة الهرم من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين مما تسبب في تهديد أمن المواطن بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وتم ضبط أفراد التشكيل وجاري التحقيق معهم .

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغاً بسرقة متعلقات أحد المواطنين بشاع الهرم وعلي الفور قرر الرائد احمد عصام رئيس مباحث الهرم بعمل التحريات اللازمة وبانتقال ضباط الشرطة وتفريغ كاميرات المراقبة بالشارع تم التوصل إلى المتهمين وضبط أحدهم اليوم وجاري تتبع باقي التشكيل العصابي عقب استجواب المتهم الذي أقر بارتكابه الواقعة بمعاونة آخرين جاري ضبطهم وتقوم أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة بتكثيف الحملات والمتابعة الميدانية مع المواطنين والتعامل مع البلاغات لفرض السيطرة الأمنية بالشارع الجيزاوي ومنع إختراق القانون والتعامل بشدة مع الخارجين تنفيذاً لسياسة وزارة الداخلية في حماية المواطنين وتوفير الأمن بالشارع المصري



