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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العسومي: البرلمان العربي يدعم المساعي العربية والدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية

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أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي لجميع المساعي العربية والدولية التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي نهائي وشامل للأزمة اليمنية بما يحافظ على وحدة اليمن وسيادته.

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي التي ألقاها خلال ترؤسه أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء والضحايا، الذين فقدناهم مؤخراً في عدد من الدول العربية.

وشدد "العسومي" على أن البرلمان العربي يدين بشدة استمرار ميليشيا الحوثي في انتهاكاتها وجرائمها التي تعرقل جهود تحقيق السلام.

في سياق متصل، قال "العسومي" في كلمته موجها حديثه إلى أعضاء البرلمان العربي: “مع بداية دور الانعقاد الجديد، أتطلع بجهودكم المخلصة وإرادتكم الصادقة، أن نستكمل معاً ما بدأناه سوياً، وفق رؤية استراتيجية وخطة عمل محكمة وطموحة، من أجل عمل برلماني متميز، يلامس نبض الشارع العربي ويحقق ما يصبو اليه”.

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العسومي البرلمان العربي اليمن
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