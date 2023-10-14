استمرار أعمال إزالة التعديات على الرقعة الزراعية بكفر الشيخ

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، محافظة كفر الشيخ، أعمال إزالة أعمال تعدى على الرقعة الزراعية، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ بضرورة التصدي بكل حزم للتعدى على الأرض الزراعية والحفاظ عليها.

حيث تابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال ازالة عدد 3 حالات تعدى على الأرض الزراعية، ومنها إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بجمعية البكاروة الشرقية على مساحة ٢٠٠م٢ وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية بجمعية البكاروة الشرقية، وأخرى بجمعية البكاروه الشرقية علي مساحة ٩٠ م٢ فى المهد وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية، وأخيراً إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بجمعية الشرقية علي مساحة ١٢٠ م وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية، وذلك بحضور عبد المنعم نشوان، رئيس القرية، وعادل عطيان مسئول الازالات بالمركز والمدينة.

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