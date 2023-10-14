محافظ سوهاج يتابع موقف تطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية

وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، بمتابعة تطبيق المبادرة بمختلف مراكز المحافظة، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية.

يأتي ذلك في ضوء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ 25 % وهى سلع "السكر و الزيت والعدس و الفول والألبان والجبن و المكرونة و الأرز"، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، وذلك بداية من اليوم السبت،

وأشاد "الفقي" بقرار رئيس مجلس الوزراء لما له من مردود إيجابى على المواطن البسيط، فى ظل مايشهده العالم من أزمات إقتصادية ، لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن، والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

وأشار المحافظ إلى أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.

من جانبه أوضح محمد ابراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة أنه قد تم بالفعل بدء تطبيق المبادرة بأفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة والتى تشمل عدد 4 هايبر و 4 معارض و 5 فروع نص جملة، بالإضافة إلى أفرع جهاز الخدمة الوطنية التى تشمل 21 منفذ ثابت، و9 سيارات متنقلة، لافتا إلى التنسيق مع القطاع الخاص، وسلاسل الهايبر، والمحلات التجارية وأصحاب المبادرات للتوسع فى تطبيق المبادرة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.