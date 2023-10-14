صور| الوادي الجديد تستقبل 7 محافظين ووزير سنغالي لافتتاح مهرجان التمور.. صور

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، 7 محافظين ووزير سنغالي ونواب بمجلس الشعب ونائب وزير الاتصالات لتفقد عدة مشروعات بمدينة الخارجة، وافتتاح مهرجان التمور الثالث بحي الامل بمدينة الخارجة.

واستقبلت المحافظة اليوم كل من السفير أبو بكر صار وزير الحج في دولة السنغال، و 7 محافظين حاليين هم محافظو محافظات ( مطروح – الفيوم – المنوفية – أسيوط – أسوان- كفر الشيخ – الغربية) والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات، اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، النائب عبد الحميد بدوي، عضو رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ورجال أعمال ومستثمرين.

بدأت الجولة بتفقد مجمع المصالح الحكومي المميكن شمال مدينة الخارجة " العاصمة الإدارية الجديدة"، وتفقد مشروع واحة الحرير كما جرى غرس نخلة لكل ضيف من ضيوف المحافظة بحديثة 30 يونيو، كما تفقد المحافظ والضيوف مجمع التمور جنوب مدينة الخارجة، والتابع لديوان عام المحافظة، ومعرض المنتجات الغذائية بحي البساتين بمدينة الخارجة. كما زار المحافظ والضيوف مقر مهرجان التمور الثالث بحي الأمل بمدينة الخارجة، وأطلق المحافظ اشار البدء لفعاليات المهرجان.

كما تفقد المحافظ وضيوف المحافظة المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية لمركز الخارجة، ومركز إبداع لتكنولوجيا المعلومات، ومركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة. كما نظمت المحافظة حفلا لتكريم المشاركين في مهرجان التمور والفائزين في مجالات الانتاج المتعلقة بالتمور سواء عبوات التمور او شكل المنتج النهائي للتمر بالإضافة لاختيار مكلة جمال البلح خلال الاحتفالية. وخلال كلمته، أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لضيوف المحافظة لتلبية الدعوة، مُشيرًا إلى أهمية هذا الملتقى في دعم قطاعي إنتاج وتصنيع التمور، وتعزيز علاقات التعاون مع الدول المختلفة.

وأشاد ضيوف المحافظة بالجهود المبذولة لتنمية المحافظة، مؤكدين ما لمسوه من طفرةٍ حقيقية تعكسها المشروعات الضخمة التي أقيمت على أرض المحافظة في السنوات الأخيرة؛ بفضل دعم القيادة السياسية.