أحمد الجنزوري نقيبا لأطباء كفر الشيخ

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، عن فوز الدكتور أحمد الجنزوري، بمنصب نقيب أطباء كفر الشيخ، وذلك بعد منافسة بكل قوى بينه وبين الدكتور وائل أبو المجد مدير عام مستشفي كفر الشيخ العام، والذى أبلى بكل قوة وإقتدار بلاء كبيرا فى هذه الانتخابات الديمقراطية.

كما فاز بالمقعد النقابي للعضوية فوق السن، والذي يشمل الأطباء الذين يعملون لأكثر من 15 عامًا، الدكتور إبراهيم عبد المنعم، والدكتور أحمد مصباح بيومي، حيث حصلوا على ثقة الأعضاء .



وفاز أيضا الدكتور محمد فكري بالمقعد النقابي للعضوية تحت السن، والذي يشمل الأطباء الذين يعملون لأقل من 15 عامًا، وفاز الدكتور محمود.