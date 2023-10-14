ads
السبت 14 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وصول ثالث طائرة مساعدات تركية للفلسطينيين عبر مطار العريش الدولي

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصلت إلى مطار العريش الدولي اليوم السبت، طائرة المساعدات التركية الثالثة، لصالح قطاع غزة تحمل علي متنها 60 طنا من المساعدات التركية .

والطائرة التركية محملة بكمية من الأدوية والمساعدات الغذائية والطبية لصالح أهالي قطاع غزة، لافتا إلى أنها الطائرة الثالثة من المساعدات التركية والتي تقدر بـ60 طنًا.

كما يجري تفريغ محتويات الطائرة عن طريق الهلال الاحمر المصري بالعريش تمهيدا إلى نقلها بسيارات إلى مخازن استاد العريش الدولي في مدينة العريش، تمهيدا لادخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء

وسبق وصول طائرة مساعدات اردنية واخري ماراتية عبر مطار العريش الدولي .

ads
المساعدات الغذائية العريش الهلال الاحمر المصري معبر رفح البري مطار العريش الدولي فلسطين
ads