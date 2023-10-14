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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

استمرار فعاليات «الكاريكاتير ونصر أكتوبر» في دار الأوبرا

دار الأوبرا
دار الأوبرا
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تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من السبت 14 أكتوبر وحتى يوم الخميس المقبل 19 أكتوبر، ضمن البرنامج المقام برعاية وزارة الثقافة.

تواصل هيئة قصور الثقافة تقديم اللقاءات التوعوية حول المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية إلى جانب احتفالاتها المكثفة داخل وخارج قصور الثقافة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

وتستمر فعاليات المعرض الفني "الكاريكاتير ونصر أكتوبر" في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة المقام بالتعاون مع مشروع ذاكرة الكاريكاتير، التابع لمؤسسة عبد الله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، حتى 18 أكتوبر الحالي.

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ثقافة مصر
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