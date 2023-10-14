ما هو الكسوف الحلقي للشمس الذي تشهده الأرض اليوم؟

يشهد كوكب الأرض وسكانه اليوم السبت، كسوف حلقي للشمس والذي يمكن مشاهدته في مناطق متفرقة من الأرض وسوف يحدث الكسوف في تمام الساعة 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي (8:59:32 مساءً بتوقيت القاهرة)، وأعلن عن حدوث الكسوف عدد من مراكز البحوث الفلكية حول العالم، والذي يمكن رصد مراحله المختلفة في أمريكا الشمالية والجنوبية، وكذلك في المحيطين الهادئ والمحيط الأطلسي.

وأكد الخبراء أن الكسوف لن يكون مرئي في مصر وروسيا، ويتميز هذا النوع من كسوف الشمس بتشكل حلقة النار أو الإكليل حول القمر الذي يغطي قرص الشمس، وأقصى مرحلة كسوف ستبلغ 0.95، ويحدث كسوف الشمس والقمر مرة كل ستة أشهر، بفارق أسبوعين، حيث تصطف الشمس والأرض والقمر في هذه اللحظات في خط واحد وعندما تكون الأرض في المنتصف يلاحظ خسوف القمر، وإذا كان القمر فيلاحظ كسوف الشمس.

ويمكن رؤيته الظاهرة ككسوف جزئي في كل من غرب قارة أفريقيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، المحيط الباسفيكي، المحيط الأطلنطي، والقارة القطبية الشمالية، وعند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 95.2% من كامل قرص الشمس وتتفق ذروة هذا الكسوف مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ وستظهر الشمس كأنها حلقة من النار تحيط قرصاً أسود هو القمر.



ويحدث الكسوف الحلقي عادة عندما يكون القمر في أوج مداره حول الأرض حيث يتيح ذلك مرور جزء من أشعة الشمس من حواف قرصه لتصل إلى الأرض وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و52 دقيقة تقريباً بينما يستغرق الكسوف الحلقي مدة قدرها 5 دقائق و 17.2 ثانية، وسوف يحدث الكسوف الحلقي التالي في 2 أكتوبر 2024م.