تعرف على استراتيجية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

يستهدف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إطلاق خطة عمل مناخية أولية، والتي تمثل خطوة هامة تعكس التزام البنك للتصدي لظاهرة التغيّر المناخي عن الفترة من 2024 إلى 2030، لدعم الدول الأعضاء، واستهداف تقليص الانبعاثات الكربونية لأقل من 50% خلال العام 2030 على مستوي العالم.



ترتكز استراتيجية البنك على مدى 6 سنوات مقبلة علي مجموعة من المبادئ أبرزها تلبية احتياجات الأعضاء المختلفة لتمويل أنشطة التصدي للتغيّر المناخي واتباع منهج شامل لتخفيف حدّة تلك التغيّرات المناخية وتعزيز التكييف للحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي والنظر إلى الطبيعة بغرض دمج الحلول البيئية في تصميم البنية التحتية والذي من شأنه تعزيز القدرة على التكيف مع التغيّر المناخي.



ويرتكز الهدف الثالث على حشد رؤوس الأموال لتعظيم الاستفادة من الوضع المالي القوي الذي يحظى به البنك وتعزيز شراكات التمويل بهدف حشد رؤوس الأموال اللازمة لدعم المشاريع المناخية، بجانب العمل على تيسير الابتكار التكنولوجي: تشجيع الابتكار لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيّر المناخي.



وكشفت التقارير المالية للبنك عن تخصيص ما لا يقل عن نسبة 50% من موافقات التمويل السنوية لديه لتمويل الأنشطة المناخية بحلول عام 2025، في الوقت الذي بلغت نسبة التمويل المُقدم من البنك 56% خلا العام الماضي .



وسجلت جملة تمويلات البنك في الفترة من إبريل حتى يونيو الماضي لدعم الأنشطة المناخية نحو 11.75 مليار دولار ودعم 107 مشروعات قائمة على المحاور المناخية.

