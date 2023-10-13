مؤتمر جماهيري موسع للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالمنوفية

نفذ مركز اعلام تلا التابع للهيئة العامة للاستعلامات لقاء جماهيرى موسع تحت عنوان المشاركة السياسية وأهميتها فى إثراء الحياه الديمقراطية انزل شارك صوتك مستقبلك

وبتوجيهات الدكتور احمد يحيى رئيس القطاع بالوصول إلى القطاع الريفى والقيادات الطبيعيه بالقرى فقد تم تنفيذ لقاء جماهيرى موسع ضم لفيف من القيادات الطبيعيه عمد ومشايخ قرى الوحدة المحلية بزاوية بمم والتى تضم خمس قرى وأكثر من ثلاثون عزبه ونجع تابعين لهذه القرى.

شارك بالحضور كلا من السيد المستشار السيد محمد مطر، ومدير عام أوقاف تلا الشيخ ياسر غانم، والصحفي محمد ابو ستيت وبضيافة عمدة قرية كفر شحاتة بدوار العمودية بالقرية

واستهل اللقاء بكلمة لمدير مركز اعلام تلا محمد صبيح، أوضح فيها دور الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلى بمراكز الإعلام المنتشرة بالجمهورية ودورة الباز فى التوعية وتوصيل الرسالة الاعلامية فى شتى المجالات والمحاور المختلفة وكذلك الدور التنويرى والتوعوى الذى ينتهجه القطاع.

كما تحدث السادة الحضور واوضحوا اهمية المشاركة السياسية فى الاستحقاقات القادمة لانتخابات الرئاسة وحث المواطنين على النزول إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وأن الوضع الحالى يستدعى التكاتف والتوحد ضد الأخطار المحدقة بالدولة المصرية.

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