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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محافظ القدس: الاحتلال يستفيد من الغطاء الأمريكي والغربي في ارتكاب جرائمه بغزة

طوفان الأقصي
طوفان الأقصي
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قال عدنان غيث، محافظ القدس المحتلة، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تستفيد من الغطاء الأمريكي والغربي المقدم له في ارتكاب جرائمه بحق الفلسطينيين داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن العالم الآن يريد أن يلوم الشعب الفلسطيني الذي يسعى إلى الحرية والعدالة والكرامة.

وأضاف محافظ القدس، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية: "الاحتلال الإسرائيلي استخدم القنابل الفسفورية المحرمة دوليًا في قصف المدنيين بقطاع غزة، ونحن كشعب فلسطيني سنبقى على أرضنا ولن نقبل تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، محملًا الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة". 


وأكد غيث، أن هناك تقارير دولية عدة توجد حول الانتهاكات التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي في حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين داخل القطاع.

 

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أبناء الشعب الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي القاهرة الاخبارية
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