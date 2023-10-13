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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية وبولندا توقعان اتفاقًا مبدئيًا للتعاون في إعادة إعمار أوكرانيا

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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قالت رابطة التجارة الدولية الكورية (KITA)، اليوم الجمعة، إن المنظمات التجارية في كوريا الجنوبية وبولندا وقعتا اتفاقًا مبدئيًا للتعاون في مشاريع إعادة الإعمار في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) أن الاتفاق الذي تم توقيعه، يوم الخميس في وارسو، ستقوم رابطة التجارة الدولية الكورية واتحاد رجال الأعمال وأصحاب العمل البولندي (ZPP) بتبادل المعلومات ومتابعة المشاريع المشتركة المتعلقة بمشاريع إعادة الإعمار في أوكرانيا.

وفي الشهر الماضي، زار وفد كوري جنوبي، كييف لإجراء محادثات بشأن مشاركة كوريا الجنوبية المحتملة في مشاريع إعادة الإعمار، والتي تقدر قيمتها بنحو 1،200 ترليون وون (890.07 مليار دولار أمريكي).

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