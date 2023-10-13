ads
الجمعة 13 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أشتية: الرئيس السيسي وملك الأردن حذرا من التهجير.. والشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه

محمد أشتية
محمد أشتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني حذرا من تهجير الفلسطينيين.

وقال أشتية، لا نقبل محاولات إسرائيل توزيع سكان غزة على دول العالم، والشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه، وفقا لـ «القاهرة الإخبارية».

وأكد أشتية، علي نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات غزة.

وتابع أشتية، وصول عدد الجرحى إلى أكثر من 7 آلاف بقطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلي أن انقطاع الكهرباء في غزة يحول المستشفيات إلى مقابر جماعية، مؤكدا علي ضرورة وصول الوقود لقطاع غزة لاستمرار عمل محطة الكهرباء.

أكد اشتية، أن الحصار على شعبنا في غزة والقدس سيولد انفجارا، والرئيس عباس أكد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رفض مخطط إسرائيل بتهجير شعب غزة.

ads
محمد أشتية السيسي ملك الاردن عبدالله الثاني تهجير الفلسطينيين غزة
ads