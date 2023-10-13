البرلمان العربي يعقد غدًا جلسة عامة بمقر الجامعة العربية

يعقد البرلمان العربي، غدًا السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي.

واختتمت اليوم الجمعة بالقاهرة، أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي، وذلك للتحضير لانعقاد الجلسة العامة غدًا، حيث بحثت اللجان جدول أعمال الجلسة وأقرت التقارير المرفوعة منها واستعدادات البرلمان العربي لدور الانعقاد الجديد، إضافة إلى جهود البرلمان خلال الفترة الماضية إلى جانب خطة عمله خلال الفترة القادمة.

وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي وتقرير الحالة السياسية في العالم العربي، إلى جانب إعداد رؤية برلمانية لمواجهة سفر الإرهابيين الأجانب والعمل على منع تنقلهم بين الدول العربية.

وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، في اجتماعها الأوضاع الاقتصادية للوطن العربي، وخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد.كما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد إلى جانب إعداد رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي.

وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022م، وبحث تفعيل إنشاء صندوق اللغة العربية في الدول الأقل نموًا، فضلًا عن إعداد وثيقة تمكين المرأة في العالم العربي.