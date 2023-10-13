غدا.. "حرب أكتوبر وعبقرية المصريين" ندوة في مكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة غدا السبت في الخامسة مساء ندوة تحت عنوان"حرب اكتوبر وعبقرية المصريين" بمناسبة الاحتفال بالعيد الخمسين على انتصارات اكتوبر المجيدة التى اصبحت نموذج يحتذى به في فنون الحروب والدالة على براعة التخطيط الاستراتيجي.

تأتى الندوة في اطار برنامج الجمعية عن شهر اكتوبر والحافل بالندوات والبرامج التى تتناول الانتصارات المجيدة .

يشارك في الندوة الدكتور جمال شقرة ، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس السابق.-مقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة أمين عام الجمعية المصرية للدراسات التاريخية

تتناول الندوة مراحل الحرب المختلفة ونتائجها وكواليسها ، وكيف كانت تدور المعركة ، والاعداد للمعركة وخطة الخداع الاستراتيجى مرورا بحرب الاستنزاف التى مهدد للمعركة حتى اكتوبر عام 1973 يوم العبور والانتصار العظيم.

قال الدكتور نبيل حلمي تعد حرب أكتوبر 1973 من الحروب التي سيظل يتحدث عنها الاجيال جيل ورا جيل لفترة طويلة كونها كانت ملحمة عسكرية متكاملة الأركان ، حيث فرضت الارادة المصرية نفسها حينذاك على كل وسائل الإعلام الدولية عامة والأمريكية ، وتسابق الأدباء فى تسجيل مراحل الحرب المختلفة ونتائجها وكواليسها .