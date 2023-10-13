حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دشنا بقنا

نجحت الأجهزة التنفيذية في مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، في وقف وإزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية، بنطاق الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، في إطار جهود الحفاظ على الأراضي والرقعة الزراعية.

تمكنت جهود الحملة، التي أشرف عليها حمادة جيلاني، رئيس الوحدة المحلية، من إزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية، ووقف البناء بأسوار والبلوك الأبيض، وفق توجيهات محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، وعبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز دشنا، بالتعاون مع الجهات المعنية ووزارة الزراعة.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أن الحملات الخاصة بالازالة تبدأ بمراقبة وتفتيش مختلف المناطق الزراعية في الوحدة المحلية، ورصد تحديد التعديات والانتهاكات التي تمت على الأراضي الزراعية بغرض البناء غير المشروع، في المهد، أو استخدامها لأغراض أخرى غير الزراعة، ومن ثم العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإزالة التعديات بشكل فوري.



وتابع أنه تم تنفيذ عدد من الحالات والتي تنوع ما بين بناء أسوار بالبلوك والاسمنت، أو حفر قواعد وتشوين في أبومناع قبلي، وسيتم متابعة تنفيذ القرارات القانونية وإزالة التعديات بشكل دوري.