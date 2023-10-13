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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الأطعمة الغنية بالتوابل سلاح ذو حدين على صحة الإنسان

تعبيرية
تعبيرية
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تؤثر الأطعمة الغنية بالتوابل بصورة مختلفة في صحة الإنسان فمن جانب تفاقم الحالة الصحية لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة ومن جانب تقلل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

ويشير البروفيسور بول دي تيري استاذ علم الأوبئة في جامعة تينيسي في  تصريحات صحفية إلى أن الأطعمة الحارة يمكن ان تكون السبب في شعور الشخص بالانزعاج والصداع والتقيؤ.

كما أن إضافة كمية كبيرة من البهارات والوسابي (الفجل الياباني) والكركم والفجل الحار إلى الأطعمة قد يسبب تفاقم أمراض الجهاز الهضمي.

ولكن وفقا للدراسات العلمية يرتبط تناول الأطعمة الحارة بانخفاض خطر السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان ومرض الزهايمر والحرقة والقرحة وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض النفسية.

كما أنه يمكن أن يسبب الألم الخفيف والحرقان الذي يشعر به بعض الأشخاص أثناء تناول الطعام، إطلاق هرمونات الإندورفين والدوبامين - هرمونات السعادة والمتعة. 

ويشير البرروفيسور إلى أنه إذا كان الشخص يشعر بعدم الراحة مثل الصداع النصفي وآلام البطن والإسهال عند تناول الأطعمة الغنية بالتوابل فمن الأفضل له تجنب الأطعمة التي تسبب هذه الأعراض وفي نفس الوقت يمكن للأشخاص الذين يتحملون الأطعمة الحارة جيدا الاستمرار في تضمين نظامهم الغذائي هذه الأطباق لأن الكمية المعتدلة من الأطعمة الحارة مفيدة للجسم.

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