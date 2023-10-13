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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

مسابقة "إبداعات عميد الأدب العربي" بمركز الثقافة السينمائية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما مسابقة أدبية تحت عنوان "إبداعات عميد الأدب العربي طه حسين"، وذلك بمناسبة مرور ٥٠ عاما على رحيل طه حسين، وذلك بمشاركة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بقيادة د.عز الرجال فاروق.
تشمل المسابقة فرعين، أولهما تقديم ورقة بحثية متضمنة السيرة الذاتية لعميد الأدب العربي طه حسين، وثانيهما ملخص لإحدى مؤلفات الأديب الراحل، بشرط ألا تزيد عن ٣ صفحات، وتسهدف المسابقة الفئة المستهدفة من ١٤ - ١٧ سنة، ومن المقرر أن تقدم الأعمال في موعد أقصاه ٢٠ أكتوبر الجارى، على أن تعلن النتائج وأسماء الفائزين في ٢٥ أكتوبر.

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ابداعات عميد الادب العربى طه حسين القاهرة الثقافة السينماء
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